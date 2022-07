Passiert ist der kriminelle Vorfall Donnerstagmittag nahe dem Baumarkt Hornbach in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung). Der 81-Jährige wartete bei seinem Fahrzeug am Parkplatz auf die Gattin. Als er die Hintertür öffnete, um sich ein Getränk zu holen, sprach ihn ein Mann an. "Dieser bot dem überraschten Mann Messer und ein Geschirrset an", schildert ein Exekutivbeamter. 50 Euro wollte der Mann dafür haben.