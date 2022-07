Sie haben es sich verdient: Die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Seebacher und des Borg Bad Radkersburg feierten zwei ausgiebige Ballnächte.

Das Motto im Grazer Congress lautete: "Schoolhouse Rock - Acht Jahre abgesessen". Eine Fotoserie zu Ball des BG/BRG Seebacher finden Sie untenstehend.

Im Schulzentrum in Bad Radkersburg feierten die Schülerinnen und Schüler aus dem Borg. Ihr Motto: "Back to the 50s - A Night of Rock'n'Roll".

Übrigens: Damit hat es sich an diesem Wochenende noch nicht ausgetanzt. Am Samstag finden in der Steiermark zwei weitere Maturabälle statt, am Sonntag feiern die jungen Leute des BG/BRG Kepler einen rauschenden "Balltag".