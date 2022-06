Die Almrauschblüte auf den heimischen Bergen ist ein einzigartiges Naturschauspiel, das sich jedes Jahr von Mitte Juni bis Anfang Juli in der Erlebnisregion Graz abspielt. Wenn die Alpenrose ihre Blüten öffnet, taucht sie auch die Almen in der Lipizzanerheimat in eine rosarote Blütenpracht. Diese bietet die perfekte Kulisse für Wanderungen, bei denen Naturliebhaber und Erholungssuchende gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.