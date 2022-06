Der Alarm ging kurz vor 17 Uhr ein. Am späten Abend waren in Werndorf 18 Freiwillige Feuerwehren aus den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz und Deutschlandsberg sowie der Berufsfeuerwehr Graz mit insgesamt 230 Kräften im Einsatz. In einem Betrieb für Isoliermaterial (Isovolta) war ein Brand ausgebrochen. Das Feuer hatte eine große Halle erfasst.

Die Rauchwolke war von weithin zu sehen. Laut Polizei bestand erhöhte Explosionsgefahr. Diese sei gebannt, inzwischen "konnte die Straßensperre wieder aufgehoben werden", so Manfred Gruber von der LPD am Abend. Der Brand ist gegen 21.40 Uhr unter Kontrolle gebracht worden.

Den Wehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. "Ein fordernder Einsatz, nur mit schwerem Atemschutz", berichtet Herbert Buchgraber (BFV GU).

Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen und wurde ins LKH Graz West gebracht. Die Brandursache muss erst ermittelt werden.

Die rund 2500 Quadratmeter große Produktionshalle wurde zum Großteil zerstört. Noch ist die Schadenshöhe nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden in den nächsten Tagen vom Landeskriminalamt durchgeführt.