Am Samstag, 2. Juli, geht beim Schwarzl-Freizeitzentrum in Premstätten eine neue Attraktion in Betrieb: Laut Reinhold Bauböck von der Firma Aquaropa handelt es sich um "den weltweit ersten schwimmenden Ninjapark". Anders formuliert: In Anlehnung an das TV-Format "Ninja Warriors Austria" können sich Badegäste künftig auch am Schwarzlsee ausprobieren - beim Klettern, Springen oder Balancieren.

Mehr als 30 Stationen warten künftig auf Abenteuerlustige. "Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, daher gibt's auch Wasserrutschen, Trampoline und Sprünge aus einer Höhe von fünf Metern", so Bauböck. Ab sechs Jahren ist man mit von der Partie, "für alle Teilnehmer gilt sicherheitshalber eine Schwimmwestenpflicht". Und wie viel wird der Spaß kosten? "15 Euro pro Stunde", verrät Bauböck der Kleinen Zeitung.

Damit schließt sich gewissermaßen der actiongeladene Kreis: Die jüngste Staffel der TV-Show "Nina Warriors Austria" wurde ja in Premstätten gedreht - allerdings in der Daviscuphalle.