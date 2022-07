Weiter warten heißt es auf eine mögliche Temporeduzierung auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt von Eggersdorf. Da die Landesstraße 364 durch das Zentrum führt, gilt dort Tempo 50 (anders als in Nebenstraßen, wo man nur mit maximal 30 km/h unterwegs sein darf). Es gibt eine Bürgerinitiative, eine Petition für Tempo 30 wurde gestartet, zwei Mal wurden Lärm und Anzahl der Fahrzeuge gemessen. „Der Verkehr hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, wir haben auch viele Lkw im Ort. Die Situation ist wirklich sehr belastend“, sagt Julia Reichart, Vizebürgermeisterin (Grüne) in der Zuzugs-Gemeinde.