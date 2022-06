Tagsüber kletterten die Temperaturen am Montag im Süden der Steiermark auf mehr als 30 Grad Celsius. Der heißeste Ort der Steiermark war laut "Ubimet" Bad Radkersburg mit 33,2 Grad Celsius.

Doch seit den Abendstunden gehen teils kräftige Gewitter nieder. Etwa in Graz: Ein Leser aus Eggenberg berichtete von Hagel (in Taubenei-Größe). "So einen gruseligen Hagel hab ich in meinen 58 Jahren noch nicht erlebt", schilderte wiederum Christian Hlade aus Wetzelsdorf. Wer zu Fuß unterwegs war, suchte sich rasch einen Unterschlupf, wie ein Video aus dem Zentrum zeigt:



Laut Hagelversicherung entstand am Montag allein in der Steiermark ein Schaden von 800.000 Euro auf 1500 Hektar Agrarfläche, in OÖ beträgt der Schaden gar 5 Millionen Euro.

Auch bei der Zamg Steiermark ging man am Montag von lokal heftigen Gewittern aus, die vor allem in der Weststeiermark und im Murtal am Abend bzw. in der Nacht niedergehen könnten.

Laut Vorschau wird es in den nächsten Tagen keine neuen Hitze-Rekordwerte geben. Es ist aber trotzdem fünf Grad zu heiß für die zweite Juni-Hälfte. Dafür bleibt die Gewittergefahr hoch.