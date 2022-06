Das Mali-Abenteuer des Bundesheeres neigt sich dem Ende zu. Seit 2013 sind österreichische Soldaten im Rahmen der EU-Ausbildungsmission EUTM in Westafrika stationiert, um die lokalen Streitkräfte für den Kampf gegen Terrorbanden zu trainieren. Doch die Machtübernahme durch Militärs, die prekäre Sicherheitslage und vor allem das Agieren der russischen Söldnergruppe Wagner in der Region stellten zuletzt das EU-Mandat in Frage.