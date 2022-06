Bei diesem Turnier herrscht wie gestern Abend Länderspielatmosphäre – allerdings gleich den ganzen Tag lang! Beim 17. Social Soccer Cup in Gratwein treten am 25. Juni nämlich Fußballmannschaften aus halb Europa an. Die jungen Dribblanskis kommen aus Italien, Deutschland, Belgien, Ungarn und Österreich, um sich zum "Weltmeister" zu küren.