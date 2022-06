Exakt 1859 Haushalte in Deutschfeistritz erhielten vor einigen Wochen Post. Darin enthalten: ein Fragebogen. In der Marktgemeinde wollte man von den Bewohnern wissen, wie der in die Jahre gekommene Marktplatz und seine Umgebung aufgewertet werden können. Wie die Ortsmitte zeitgemäß, offen und einladend gestaltet werden könne – und der Marktplatz zum Platz für alle. 389 Fragebögen wurden dann tatsächlich ausgefüllt. „Das sind 21 Prozent, ich finde das ganz gut“, erklärt der Architekt und Raumentwickler Manfred Omahna. Er wertete die Fragebögen und weitere 15 Gespräche mit Anwohnern, Geschäftsleuten und Hausbesitzern aus. Gestern Nachmittag wurde die Studie zur Ortsbelebung in Deutschfeistritz offiziell präsentiert.