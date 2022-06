Das Konzept für ein modernes Abfallzentrum in Kalsdorf lag nahezu fertig am Tisch. Es wäre der erste derartige Ressourcenpark in Graz-Umgebung gewesen. Dann kam Corona, die Delegiertensitzung des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung wurde abgesagt – und damit fiel auch das etwa dreieinhalb Millionen Euro teure Vorzeigeprojekt dem Virus zum Opfer.