"Unsere Entwicklung war schnell und heftig", schmunzelt Ruth Knox. Die gebürtige Irin leitet das Privatgymnasium der evangelischen „Diakonie de La Tour“ (eine der größten Sozialorganisationen des Landes) in Seiersberg im Süden der Stadt Graz, gleich in der Nähe der Shopping City. Nach einem langen Ringen, zahlreichen Diskussionen, Verhandlungen und viel Bürokratie war das Gymnasium mit Öffentlichkeitsrecht im September 2017 eröffnet worden. Erst ein Jahr davor hatte es grünes Licht für die Schule gegeben. 52 Schülerinnen und Schüler begannen damals in der Unterstufe, zur Eröffnung ließ sich auch der damalige Bundeskanzler Christian Kern blicken.