Das Werk Joseph Amontes (1703-1753) ist überall im Stift Rein zu bewundern. Er malte einen Großteil der Gemälde in der Äbtegalerie,

gestaltete die Fresken in der Bibliothek und die Ölgemälde in der Basilika – und doch war der Barock-Künstler bis vor Kurzem nahezu unbekannt, denn er verzichtete bei seinen Werken auf eine Signatur. Es ist der langjährigen Forschungsarbeit Günter Theuerkaufs zu verdanken, dass sich das nun ändert.

Theuerkaufs Recherchen für seine Dissertation „Der edl kunstreiche Herr zu Trüendt“ ergaben, dass Amonte die Fleimtaler Malerschule besucht hat und Mitschüler des heute berühmten Paul Troger war. Amonte studierte später an der Alten Universität in Graz und war jahrelang im Stift tätig.

Der Bildband „Joseph Anton Amonte. Der Barock-Designer von Stift Rein“ gibt erstmals Aufschluss über das umfassende Werk des Künstlers. Mehr darüber erzählt Theuerkauf am Mittwoch, 8. Juni, persönlich ab 19 Uhr im Steinernen Saal im Stift Rein (Eintritt: freiwillige Spende).