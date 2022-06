Die Ebenholzstraße in Gschwendt, einem abgelegenen Ortsteil der Gemeinde Kumberg, ist nicht untypisch für die Steiermark: An der Straße im Hügelland zwischen Graz und Weiz reihen sich etliche Einfamilienhäuser unterschiedlicher Bauweise, Stück für Stück wurden die einst landwirtschaftlichen Flächen und auch Bauernhöfe weniger.

Nun fürchten Anrainer, dass weitere Ackerflächen in Bauland umgewidmet werden und am Ende der schmalen Straße weitere Häuser errichtet werden könnten. Sie brachten in der Gemeinde Einwendungen gegen eine mögliche Änderung des Flächenwidmungsplanes ein und verfassten eine Petition an den Gemeinderat.