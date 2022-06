Es ist der Traum vieler Unternehmer, sich einmal am Titelblatt des US-Magazins "Forbes" wiederzufinden. Für zwei Steirer ging dieser Traum in Erfüllung: Patrick Ratheiser aus Tillmitsch und Christian Weber aus Feldkirchen wurden von der Österreich-Ausgabe von "Forbes" unter die "22 einflussreichsten Manager des Landes" gewählt. Die beiden Studienfreunde gründeten 2017 gemeinsam das Unternehmen "Leftshift One", das künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, mit der Betriebe gewisse Aufgaben automatisieren können.