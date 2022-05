Leicht, locker und unbeschwert – das waren die letzten Jahre für Heidi Schaller bei Weitem nicht. Im Gegenteil: Im Jänner 2015 erhielt die damalige Hoteldirektorin der Werzers-Hotelkette in Kärnten die niederschmetternde Diagnose: Lymphknotenkrebs. „Leider wurde der Krebs erst in einem sehr späten Stadium entdeckt, ich brauchte auch eine Chemotherapie“, erinnert sich die Grazerin. Damals war sie verantwortlich für 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre beiden Töchter waren noch klein.Nach schwierigen Monaten folgte Ende November 2015 der nächste Schicksalsschlag: Ihr Gatte Markus Schaller verstarb mit nur 45 Jahren. „Er war immer gesund und starb plötzlich an einer Lungenembolie.“