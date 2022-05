Vor acht Jahren wurde am Mühlfelderweg in Graz-Straßgang, an der Grenze zu Seiersberg, das ehemalige Betonwerk Viertl geschlossen. Damit kehrte in dem gemischten Wohn- und Gewerbegebiet unweit der A 9, wo auch zahlreiche Einfamilienhäuser stehen, aber nur kurz etwas Ruhe ein.