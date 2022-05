Die Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 19. Mai, könnte durchaus historisch werden. Denn wenn die Gemeinderäte so entscheiden, wie es bereits der Ausschuss für Verkehr und Raumplanung getan hat, dann dürfte es zu einer einstimmigen Entscheidung kommen, den Verkehr in der Großgemeinde Fernitz-Mellach neu zu denken. Für die Ortsgebiete Dillach, Enzelsdorf, Gnaning, Gnaning-Dorf und Mellach soll nämlich eine flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkung beschlossen werden, in dem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit 30 km/h festgesetzt wird.