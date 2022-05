Sie sind seit Jahrzehnten auf den heimischen Straßen präsent und bekannt: Die Autobusse der Firma Watzke aus Graz. Transportiert werden da unter anderem hunderttausende Schülerinnen und Schülern im Großraum Graz, in der Süd-, West- und Oststeiermark, zwischen Graz und Bruck und im Raum Knittelfeld/Judenburg. In Summe sind 120 Busse in der Steiermark (und auch außerhalb der Landesgrenzen) unterwegs – im Stadt,- Regional und auch im Fernverkehr (etwa nach Wien und retour).