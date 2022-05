Vorerst unbekannte Feuerteufel haben in der Nacht auf Mittwoch in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) ihr Unwesen getrieben. Erst nahmen sie am Dienstagabend einen Schotterplatz in der Ganghoferstraße ins Visier. Gegen 21 Uhr bemerkte ein Passant, dass dort ein Container mit Elektroschrott brannte. Die Feuerwehren Seiersberg und Windorf rückten mit drei Fahrzeugen und 28 Helfern an, konnten den Brand aber zunächst nicht ausreichend gut bekämpfen. Mit einem Traktor wurde der Container schließlich aufgekippt, der Inhalt verteilte sich so auf dem Schotterplatz und konnte schließlich gelöscht werden.