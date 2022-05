Ein Unfall, der sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel ereignete, kostete eine junge Frau das Leben.

Drei junge Leute waren gegen 2.35 Uhr mit dem Auto auf der Pleschstraße von Kehr und Plesch kommend in Richtung Gratwein unterwegs: Ein 21-jähriger Mann saß am Steuer, ein 19-Jähriger am Beifahrersitz. Die 17-Jährige hatte auf der Rückbank Platz genommen.

Junge Frau verstarb an der Unfallstelle

Warum der Fahrer in einer Kurve die Herrschaft über das Auto verlor, ist nicht klar. Ein Test und die Laborauswertung des Blutes ergaben allerdings später, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls schwer alkoholisiert war. Der Wagen kam von der Straße ab, touchierte mehrere Bäume und blieb schließlich in einem Straßengraben liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und versuchte bei einem Haus in der Nähe Hilfe zu holen. Der Beifahrer und die 17-Jährige wurden eingeklemmt. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, es verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins UKH Graz eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Gratwein und Eisbach-Rein.