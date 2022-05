Das Lachen hallt aus dem Langbau auf den Vorplatz hinaus. Zwei Lehmbahnen getrennt durch eine Holzplanke, so stellt man sich das Kegelscheiben in der Lehmbude vor. Und so macht man sich lächerlich. Nicht die Lehmbahnen sind die Bahnen, sondern die Holzplanke selbst, der "Baum", wie er genannt wird. Kapitel Eins der Einführung in eine eigene Welt.