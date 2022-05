Auf der Gleisdorfer Straße (B 65) krachten am Montag zwei Pkw zusammen: Eine Verletzte (64) musste mit dem Rettungshubschrauber C12 in die LKH-Uniklinik geflogen werden.

In Eggersdorf bei Graz sind am Montagvormittag aus noch unbekannter Ursache zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Eine verletzte Lenkerin (64) musste vom Rettungshubschrauber C12 in die LKH-Uniklinik geflogen werden. Der zweite Lenker (68) wurde von der Rettung ins LKH Weiz transportiert.