Das Freilichtmuseum Stübing plant heute den Saisonstart, in Straßengel findet der traditionelle Volkslauf statt (das Ortszentrum ist gesperrt), die Weihermühle plant(e) den Start in die Badesaison und in Graz marschieren SPÖ und KPÖ zum traditionellen "Tag der Arbeit", den auch die Blackys des SK Sturm zum Feiern nutzen, wurden sie doch am 1. Mai 1909 gegründet.