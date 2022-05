In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand kurz nach 3 Uhr ein Carport in Rein in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Eisbach-Rein und Gratwein mussten das 30 Meter lange Konstrukt inklusive einem danebenstehenden Abrollcontainer löschen. Doch die Einsatzkräfte standen vor einem Problem: Sowohl der in der Nähe befindliche Hydrant als auch der Bach um die Ecke führten nicht genug Wasser.