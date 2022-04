Begonnen hat es mit Nachhaltigkeitsstammtischen, die seit Herbst 2021 stattfinden, und seitdem immer größeren Zuspruch finden. Die Initiatoren David Steinwender (Umweltsystemwissenschaftler an der Uni Graz) und „Lendwirbel“-Mitorganisator Sascha Pseiner sind nun einen weiteren Schritt gegangen. „Wir haben das Programm durch die Leute selbst entstehen lassen und wollen im nächsten Monat alles auf den Tisch legen, was an Ideen derzeit kursiert“, erklärt Steinwender. Dazu habe man auch die Berg- und Naturwacht sowie den KostNix-Laden und die Freiwillige Feuerwehr eingeladen, „denn uns geht es darum, wie wir als Bürger die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz konkret selbst in die Hand nehmen können“. Nachsatz: „Denn viele Dinge müssen von unten kommen, ganz unpolitisch und ohne Behörde.“