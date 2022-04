Die Südeinfahrt in die größte Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung war bislang optisch eher zum Umdrehen, verkehrstechnisch sogar eine Gefahr. Nun wird entflechtet und umgebaut: Der neu gestaltete Billa-Markt wird am 12. Mai eröffnet – und auch für das Nadelöhr „Gruber-Haus“, einst ein Gasthaus heute eine Bauruine gefährlich nahe an der Landesstraße, gibt es nun eine Lösung. Allerdings eine, die heftig diskutiert wird.