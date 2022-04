Es ist ein "Feuerwehreinsatzklassiker", wie die Freiwillige Feuerwehr Raaba im Einsatzbericht schreibt. Zu diesem Klassiker wurden sie gemeinsam mit der FF Grambach am Samstagnachmittag in die Laubgasse in Grambach gerufen.

Hier wollte eine Katze hoch hinaus: Der Stubentiger saß am Baum fest und konnte nicht mehr herunter. Die angerückten Feuerwehren Grambach und Raaba schafften einen ersten Zugang via dreiteiliger Schiebeleiter, diese war allerdings nicht hoch genug, weshalb man den Kran der Gemeinde Raaba-Grambach nachalarmieren musste. Mit Kran und Arbeitskorb konnte die Katze schließlich wohlbehalten von ihrem Ausguck wieder auf festen Untergrund gebracht werden.