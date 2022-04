Die Kulisse mit den riesigen Kränen ist spektakulär, die Arbeit hochpräzise, der Schauplatz ungewöhnlich – doch nur wenige Dutzend Menschen bekamen direkt vor Ort mit, dass in den Nächten auf Samstag und den heutigen Sonntag wieder ein kleiner Meilenstein an der stetig wachsenden Koralmbahn gesetzt wurde. Wobei klein relativ ist. Die neue Eisenbahnbrücke über die A 2 bei Feldkirchen südlich von Graz ist rund 50 Meter lang und 380 Tonnen schwer. In den nächsten Monaten werden auf ihr zwei Bahngleise verlegt. Direkt daneben befindet sich die bestehende Bahnbrücke, auf der die Züge schon jetzt auf zwei Gleisen zwischen Graz und der Süd- bzw. Weststeiermark verkehren.