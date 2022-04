Verheerende Folgen hatte am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall in Peggau (Graz-Umgebung), in den drei Fahrzeuge verwickelt waren: Sechs Personen zwischen 23 und 82 Jahren mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden – ein 26-jähriger Autolenker wurde gar schwer verletzt ins LKH Graz geflogen.