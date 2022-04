Es ist ein äußerst ungewöhnlicher Schritt, den der grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner setzt. Er dreht die Eskalationsstufe in Sachen Shoppingcity Seiersberg eine Ebene höher und zeigt die Landesräte Ursula Lackner und Anton Lang (beide SPÖ) sowie zwei Spitzenbeamte der Umweltabteilung bei der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft in Wien an.