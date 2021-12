Beim Sturm am Sonntag Feuerwehrleute bei Autobergungen am Schöckl beschimpft

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr St. Radegund: Viele Fahrzeuge kamen im Schnee bei starkem Wind nicht mehr weiter. Die Feuerwehrleute rückten am Adventsonntag aus – und mussten für ihre ehrenamtliche Arbeit teils sogar Kritik einstecken.

Beim Sturm am Sonntag

Einer der zahlreichen Einsätze im Schnee für die FF St. Radegund am Sonntag © Ff St. Radegund

Sturmböen mit bis zu 115 km/h am Berg und 102 km/h bei der Talstation sorgten am Sonntag für eine Unwetterwarnung auf dem Schöckl und in St. Radegund. „Vermeiden Sie Wanderungen auf den Schöckl und Fahrten nach St. Radegund“, hieß es auf der Homepage der Holding Graz.