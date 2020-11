Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Behörden schalten großteils auf Online-Service um © Elmar Gubisch

Die Gemeindeämter der Region sind derzeit nur für unaufschiebbare behördliche Erledigungen geöffnet. Was darunter fällt: „Eventuell An- und Abmeldungen, aber auch diese kann man zum Teil von zu Hause aus machen. Wir versuchen, alles möglichst unbürokratisch zu erledigen“, so Herbert Zenz, Amtsleiter in Seiersberg-Pirka. Terminvereinbarungen sind nötig.