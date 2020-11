Das Land Steiermark listet nun die aktiven Corona-Fälle pro Gemeinde auf. Im Raum Graz die Gemeinde Premstätten voran (1,67 Infizierte pro 100 Einwohner), dahinter folgen Kainbach und Gössendorf. In Graz gibt es 0,93 Infizierte pro 100 Einwohner. Am wenigsten Erkrankte gibt es in Weinitzen.

Corona-Tests in der Region: So viele Infizierte gibt es © Yauhen - stock.adobe.com

Seit wenigen Tagen listet das Land Steiermark die aktiven Corona-Fälle pro Gemeinde auf (Stand 17. November, 7 Uhr). Es gibt in Graz-Umgebung keine einzige Gemeinde mehr mit Null Infizierten. Am meisten Infizierte gibt es natürlich in Graz (2695). In den 36 Umgebungs-Gemeinden führen Premstätten (106 Infizierten), Gratwein-Straßengel (102 Infizierte) und Seiersberg-Pirka (100 Infizierte) diese Liste an.