Spar eröffnet unweit von Graz und in Autobahnnähe den siebten Tankstellen express-Shop in der Steiermark.

Christoph Holzer und Harald Leitner, die Geschäfrtsführer von Spar und F.Leitner © Spar

Spar baut sein Netz an "Spar express Tankstellenshops" weiter aus. Ab sofort gibt es nun auch in Feldkirchen bei Graz direkt an der Autobahnabfahrt Feldkirchen/Flughafen Graz die Möglichkeit zu den längeren Öffnungszeiten der Tankstelle an sieben Tagen in der Woche einen breiten Warenmix an Lebensmitteln einzukaufen.