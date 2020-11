Für Schulbau in Hart bei Graz Bundesagentur will von Gemeinde sechs Millionen Euro für eine Wiese

Facebook

Auf der Janischwiese könnte der 36 Millionen Euro teure Schulcampus errichtet werden © Wieser

Wackelt die Errichtung des neuen, 36 Millionen Euro teuren Bundesschulzentrums mit Volksschule, Gymnasium und Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Hart bei Graz? „Ja“, fürchtet Ortschef Jakob Frey (Bürgerliste). Der Grund: 24.000 Quadratmeter ist das vorgesehene Grundstück zwischen Lindenwirt und Holzerhofweg groß. Ein Landwirt verkaufte diese Janischwiese an ein Konsortium. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) erwarb die Wiese kürzlich von diesem Konsortium um 260 Euro (!) pro Quadratmeter – in Summe also um mehr als sechs Millionen Euro.