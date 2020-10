Facebook

Kellerbrand in Gratwein-Straßengel © FF Judendorf-Straßengel

Dass im Haus Rauchmelder installiert waren, dürfte bei einem Kellerbrand in Gratwein-Straßengel einen noch größeren Schaden verhindert haben. Weil die Geräte in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht Alarm schlugen, wurden die Bewohner des Hauses in der Ringsiedlung nämlich darauf aufmerksam, dass im Keller Feuer ausgebrochen war. Sie versuchten noch, den Brand selbst mit dem Gartenschlauch zu löschen, was vor allem aufgrund der starken Rauchentwicklung allerdings scheiterte.