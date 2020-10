In Wundschuh könnte ein Pflegeheim errichtet werden. Nun gibt es Bedenken, etwa weil das Heim in einem Hochwassergebiet gebaut werden könnte. Beim möglichen Heimbetreiber Caritas und in der Gemeinde hält man sich bedeckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Wundschuh könnte ein Heim für betagte Menschen errichtet werden © APA

Die Errichtung eines möglichen Pflegeheimes sorgt derzeit für Unruhe in der Gemeinde Wundschuh. Das Heim könnte im Ortszentrum an der Landesstraße errichtet werden. Auf einer Fläche, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird und in einem HQ100-Gebiet liegt – wo es also statistisch alle 100 Jahre zu einem Hochwasser kommen könnte.