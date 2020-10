Bei strahlendem Herbstwetter wurde am Mittwoch im Schloss in Graz St.Veit Hanna Mausser zur Mostkönigin gekrönt.

© LK/Alexander Danner

Hanna Mausser ist die neue Mostkönigin. Gekrönt wurde sie am Mittwoch im Ambiente des Aiola im Schloß in Graz St. Veit. Hanna I. stellt ihr Amt ganz in den Dienst der Verarbeitungsbetriebe, möchte mit vielen Aktivitäten den Kunden und Gastronomiebetrieben die Besonderheiten der steirischen Moste, Fruchtsäfte und Edelbrände näherbringen. Sie verfügt als Absolventin von Silberberg über ein großes Fachwissen und wird zudem in Kürze ihre Ausbildung zur Obstbaumeisterin beginnen - und so auch viel Herzblut in diese Vermittlungsarbeit stecken.