Zahlreiche Feuerwehr-Feste wurden abgesagt (im Archivfoto: Eine Aufnahme vom Feuerwehrfest in Petersdorf II im Jahr 2018) © KK

"Wir Freiwilligen Feuerwehren leben von den Spenden. Jetzt ist es eine schwierige Zeit, es gibt finanzielle Einbußen“, erklärt Herbert Buchgraber. Er ist Mitglied der FF Eggersdorf, eine von 690 in der Steiermark. In den letzten Monaten fielen viele der Spendensammlungen der Feuerwehrleute dem Coronavirus zum Opfer. Feuerwehrfeste und Flohmärkte wurden abgesagt. „Alle nicht unbedingt für den Dienst notwendigen Vereinstätigkeiten sind einzustellen“, hieß es in einer Weisung an die Feuerwehren. Damit fehlen wichtige Einnahmen.