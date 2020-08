Konzertstimmung ganz ohne Konsumzwang: Während große Konzerte in diesem Sommer abgesagt wurden, halten kleine aber feine Festivals wie das "Sunny Days" in Dietersdorf mit einem exzellent kuratierten Programm die Stellung.

Konzertstimmung ganz ohne Konsumzwang: Das Sunny Days Festival in Dietersdorf © (c) Nicolae David

Große Festivals sind in diesem Corona-Sommer Mangelware. Die eigentlichen musikalischen Rohdiamanten sind aber ohnehin wo anders vergraben. Zum Beispiel am legendären Sunny Days Festival in Dobl-Zwaring, das seit Jahren als Fixpunkt für die schwingend-spannende steirische Musikszene gilt. Versteckt hinter meterhohen Maisfeldern und knarzigen Baumkronen taucht der Konzertliebhaber hier in eine familiäre Parallelwelt frei von Konsumzwang und Massenspektakel ein.