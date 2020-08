Erste Bilanz nach Neustart"Starkes Besucherminus" in den Dieselkinos

Facebook

Die Dieselkinos haben seit 29. Mai geöffnet, doch es kommen kaum Besucher © Jonas Pregartner

Die Cineplexx Kinos legen heute nach pandemiebedingter Zwangspause einen Neustart hin. In anderen Lichtspielhäusern laufen die Filme bereits seit 29. Mai, so etwa in den steirischen Dieselkinos. Nach zwei Monaten ziehen die Betreiber nun eine unerfreuliche Bilanz: "Wir haben ein sehr starkes Besucherminus", berichtet Stefan Riedler. Der Sommer sei ohnehin keine gute Zeit für die Kinobetreiber – auch unabhängig von Corona. Trotzdem sei der Besucherrückgang heuer deutlicher zu spüren: Gegenüber zum letzten Jahr liegt man im diesjährigen Vergleichszeitraum mit den Kinobesuchen "weit unter der Hälfte". Auch die Öffnungstage mussten deswegen reduziert werden: "Unter der Woche bleiben die Säle mehrmals geschlossen. Das stärkste Geschäft haben wir weiterhin am Wochenende." Ganz zusperren musste aber keiner der fünf steirischen Standorte.