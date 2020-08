Facebook

Andreas Weitlaner © (c) steiermark.at/Streibl

Andreas Weitlaner wird am 1. September die Funktion des Bezirkshauptmanns von Graz-Umgebung übernehmen. In der Sitzung der Landesregierung am 10. August soll das beschlossen werden. Weitlaner ist Jurist und seit 1984 im Landesdienst. Er leitet aktuell das Referat Personalverwaltung in der Personalabteilung des Landes.