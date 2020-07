Um 3 Uhr in der Früh wurde in Fernitz-Mellach ein Bankomat gesprengt. Nach dem Coup wartete die Cobra schon auf die Täter: Sechs Rumänen wurden gefasst, die Beute sichergestellt. Die Polizei war der Gruppe schon seit Herbst auf der Spur.

© Michl

Es knallte gegen 3.06 Uhr früh: Mehrere Täter hatten in der Nacht zum Mittwoch einen Bankomat bei einem Supermarkt in Fernitz zuerst mit einem Brecheisen bearbeitet und dann in die Luft gejagt. Das Ganze dauerte nur vier Minuten - dann ergriffen die Täter mit den Geldladen die Flucht. Die Beute wurde in einem Wald versteckt.