Wolfgang Lagger war 20 Jahre für die FPÖ in der Gemeindepolitik tätig © FPÖ

Das schwache Ergebnis in Gratwein-Straßengel bei der jüngsten Gemeinderatswahl hat den Prozess wohl beschleunigt: FPÖ-Mann Wolfgang Lagger, einst der einzige FPÖ-Bürgermeister in Graz-Umgebung, zieht sich aus der Politik zurück. "Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, die Führung in neue Hände zu legen", sagt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.