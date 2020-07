Kleine Zeitung +

Laut Ärztin und SP-Gemeinderätin "Die Schutzmasken haben nur den Sinn, uns zu demütigen"

Konstantina Rösch, Medizinerin am LKH-Klinikum Graz und SPÖ-Gemeinderätin in Gössendorf, trat in der Vorwoche mit umstrittenen Thesen bei einer öffentlichen Veranstaltung in Wien auf. Demnach wolle die Bundesregierung mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur das Volk arm und dumm halten.