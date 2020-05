In Zeiten der Corona-Krise sind Freiluftkinos besonders begehrt. Das „Leslie Open“ startet sein Programm im Juni. Wo in der Stadt diesen Sommer noch alles richtig Leinwand ist.

Das Leslie Open im Vorjahr © KK

Die Corona-Krise ist auch für echte Cineasten und Popcorn-Blockbuster-Fans ein Härtetest, haben Lichtspielhäuser doch schon seit Wochen geschlossen. Das führt – in Zeiten gesetzlicher Abstandsregeln – auch in Graz einerseits zur Autokino-Renaissance (siehe Infobox), andererseits aber wächst auch die Vorfreude auf Freiluftkinos, in denen man Filme nicht in Boliden-Quarantäne genießen kann.