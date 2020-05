Nach Kärntner Seen-Öffnung Schwarzlsee-Chef kämpft darum, aufsperren zu dürfen

In Kärnten eröffnete Landeshauptmann Kaiser die Seen-Saison, der Stubenbergsee startet am 15. Mai, aber Schwarzl bleibt ministeriell gesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Schwarzl darf man derzeit nicht ins Wasser. © Ballguide

Schwarzlsee-Chef Klaus Leutgeb versteht die Welt nicht mehr: "Ich muss hier zuschauen, wie in Kärnten offiziell und medienwirksam am Wörthersee die Badesaison durch Landeshauptmann Peter Kaiser eröffnet wird und der Stubenberg-See seinen Start per Werbevideo für den 15. Mai ankündigt, aber bei uns bleibt die Sperre aufrecht."