Die 2,3 Millionen Euro teure Radwegbrücke in Gratwein-Straßengel wurde mit dem "Betonpreis" ausgezeichnet.

Im Oktober 2019 eröffnet, jetzt ausgezeichnet: Die Geh- und Radwegbrücke in Gratwein-Straßengel © Land Steiermark/A16

1000 Kubikmeter Beton, 150 Tonnen Stahl und 2,3 Millionen Euro wurden bei der neuen Radwegbrücke in Gratwein-Straßengel verbaut. Und der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: Nicht nur konnte so die Qualität der Radwegverbindung im Norden von Graz gesteigert werden, jetzt bekommt die Brücke auch eine österreichweite Auszeichnung: den Betonpreis 2019 in der Kategorie "Infrastruktur".