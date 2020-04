Kleine Zeitung +

Wegen Coronavirus Firma Payer produziert Gesichtsschutzschilde für ganz Österreich

Die Firma Payer Medical mit Sitz in St. Bartholomä startet ab kommender Woche in Kooperation mit der TU Graz die Serienproduktion für Gesichtschutzschilde für Menschen in systemrelevanten Berufen in ganz Österreich.